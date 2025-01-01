Выиграй приз с символикой фильма «Путь домой» от WDSSPR

10 января в прокат выйдет трогательное семейное приключение «Путь домой».

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй чудесную книгу Брюса Кэмерона, легшую в основу фильма.

Победителей определим методом рандома 14 января.

Победители:

