Выиграй приз с символикой фильма «Путь домой» от WDSSPR
Прими участие в викторине и выиграй бестселлер «Путь домой»!
10 января в прокат выйдет трогательное семейное приключение «Путь домой».
Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй чудесную книгу Брюса Кэмерона, легшую в основу фильма.
Победителей определим методом рандома 14 января.
