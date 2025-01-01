Смотри фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и выиграй стерео-колонку JBL Flip 4

Меню
Дата окончания викторины: 19 ноября 2018 11:01
Погрузись в волшебный мир звуков вместе со стерео-колонкой JBL Flip 4!

15 ноября в прокат выходит долгожданное продолжение фэнтези «Фантастические твари», действие которого развернется в магической Вселенной Гарри Поттера.

Гриндевальд сбегает из-под стражи и начинает собирать приспешников для своего дела — вознесении волшебников в обществе над всеми не магическими созданиями. Единственный, кто может остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор, которого он однажды называл своим самым близким другом.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй стерео-колонку JBL Flip 4, предоставленную объединенной компанией Связной|Евросеть, которая добавит волшебные звуки в твой мир!

О призе:

JBL Flip 4 - это портативная беспроводная акустическая система нового поколения из отмеченной многими наградами серии Flip с удивительно мощным стереозвуком. Эта компактная акустическая система питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 3000 мАч, что позволяет наслаждаться качественным звучанием на протяжении 12 часов. Она станет универсальным компаньоном для любой погоды и вечеринки!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Победитель:

zenit***@mail.ru

Викторина окончена
