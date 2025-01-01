Меню
Дата окончания викторины: 1 ноября 2018 00:00
ВанДаммМер: Проверь свой глазомер и выиграй смартфон

18 октября состоится премьера нового боевика с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом – «Лукас».

А чем прежде всего отметился актер за последние годы? Конечно же, своим фирменным поперечным шпагатом между двумя движущимися грузовиками.

Киноафиша не смогла пройти мимо этого рекорда и придумала свою увлекательную игру – «ВанДаммМер».

Всё просто - смотри на кадры из современных блокбастеров и догадайся, смог бы Жан-Клод показать свой коронный номер в указанном месте или нет.

Если глазомер тебя не подведет, ты получишь достойный приз - смартфон INOI 3, обладателю этого смартфона позавидует сам Ван Дамм!

О призе:

ВанДаммМер: Проверь свой глазомер и выиграй смартфонМодель с широким 5-дюймовым экраном в модном соотношении сторон 18:9 прекрасно лежит в руке и радует глаз стильным, изящным дизайном. С функцией скоростного интернета 4G смотрите любимые фильмы online или загружайте их на смартфон, общайтесь в социальных сетях, снимайте фото, видео и делитесь ими с родными и друзьями. Двойная камера 8Мп обеспечит высокое качество съемки. Чтобы сохранять больше информации в памяти смартфона можно добавить карту памяти до 128Гб. При этом вы можете одновременно использовать 2 SIM-карты! Не нужно переживать, если вы случайно оставили зарядное устройство дома. INOI 3 позаботился о том, чтобы заряда батареи хватило на целый день.

Победитель: light_to_night@***

Викторина окончена
