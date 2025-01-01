ВанДаммМер: Проверь свой глазомер и выиграй смартфон

А чем прежде всего отметился актер за последние годы? Конечно же, своим фирменным поперечным шпагатом между двумя движущимися грузовиками.

Киноафиша не смогла пройти мимо этого рекорда и придумала свою увлекательную игру – «ВанДаммМер».

Всё просто - смотри на кадры из современных блокбастеров и догадайся, смог бы Жан-Клод показать свой коронный номер в указанном месте или нет.

Если глазомер тебя не подведет, ты получишь достойный приз - смартфон INOI 3, обладателю этого смартфона позавидует сам Ван Дамм!

О призе:

