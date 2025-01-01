Выиграй приз с символикой фильма «Богемская рапсодия»

Меню
Дата окончания викторины: 31 октября 2018 23:00
Выиграй оригинальные призы к фильму «Богемская рапсодия»!

1 ноября в прокат выходит музыкальный байопик «Богемская рапсодия», посвященная легендарному основателю группы Queen Фредди Меркьюри.

«Богемская рапсодия» - это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшем одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Фильм цементирует наследие группы, отношения внутри которой всегда были больше похожи на семейные, и которая продолжают вдохновлять неудачников, мечтателей и любителей музыки по сей день.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 1 ноября.

Победители:

guschindmitriy@***

marina1988@***

maxpotanin09@***

ex-wife2013@***

allfirst@***

ton4ik666@***

Викторина окончена
