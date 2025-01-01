Выиграй билеты на премьеру психологического триллера «Безупречная жизнь» 

8 октября в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» и 9 октября в санкт-петербургском кинотеатре «Формула Кино Галерея» пройдут специальные показы португальской остросюжетной картины «Безупречная жизнь».

Фильм представит режиссер Луиш Диого, после просмотра состоится обсуждение фильма и автограф-сессия.

Казалось бы, жизнь улыбается Жилу Морейре. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию приходит конец. Жил берется помочь незнакомцу. Он садится в его машину, чтобы показать дорогу к ближайшему ресторанчику, не догадываясь, что его подстерегает смертельная опасность…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на два лица.

Викторина только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга!

Победителей определим рандомным способом 5 октября.

Фильм «Безупречная жизнь» в широком прокате с 18 октября.

Детали показа в Москве 8 октября:

Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами.

19:30 - сбор гостей 20:00 - представление фильма режиссером Луишем Диого, показ 22:00 - обсуждение фильма с Луишем Диого

Детали показа в Санкт-Петербурге 9 октября:

Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.

19:30 - сбор гостей 20:00 - представление фильма режиссером Луишем Диого, показ 22:00 - обсуждение фильма с Луишем Диого

Победители:

