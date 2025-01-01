Выиграй билеты на специальный показ фильма «Мэнди»

Посмотри новый боевик с Николасом Кейджем раньше других!

1 октября в кинотеатре КАРО 7 Атриум в 19.30 состоится премьерный показ остросюжетного боевика «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли.

Когда-то Рэд Миллер был лихим мужиком, но милая девушка Мэнди смягчила его сердце. Они поженились и поселились в домике на краю леса. Однажды поблизости объявилась свирепая секта. Предводитель сатанистов, безумный Иеремия, положил глаз на Мэнди и приказал ее похитить. Девушку накачали наркотиками и предали ритуальному сожжению. У Рэда, для которого Мэнди была смыслом жизни, не осталось выбора. Теперь убийц ждет месть – самая лютая и кровавая месть, на которую способен мужчина, которому нечего терять.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма!

Викторина только для жителей Москвы.

Победителей определим рандомным способом 28 сентября.

Победители:

i_black_cat_2015@***; a_ozhereleva@***; osetrinkin34@***; missnaygovzina@***; petrden4444@***; finist60@***; lena27-02@***; vilenkindenis@***; nika_yzk@***; ErschovaJulia@***