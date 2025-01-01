Выиграй смартфон INOI 6 Lite!

Смотри улетную комедию и выигрывай смартфон с высокоемкой батареей, который тебя «не кинет».

9 августа в прокат выходит комедийный боевик «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис в главной роли.

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей – и киллеров – гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент...

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй стильный смартфон INOI 6 Lite! Разговаривай, играй, слушай музыку… INOI 6 Lite – смартфон, который тебя не подведет.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителя определим рандомным способом 13 августа.

Подробности о INOI 6 Lite:

Смартфон оснащен высокоемкой батареей 4750мА*ч, которая обеспечивает до трех дней работы без подзаряда. Устройство оснащено двойной камерой 8 Мп, а также фронтальной – 5 Мп. Быструю работу интерфейса обеспечивает 4-ядерный процессор Mediatek MTK6580 вместе с чистым Android 7.0. Оперативная память – 1 Гб, встроенная – 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб.

Победитель: Руслан Сабиров russa***@mail.ru