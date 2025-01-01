Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на показ фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Выиграй билеты на показ фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Дата окончания викторины: 20 июля 2018 09:50
Выиграй билеты на показ фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Попади на премьеру фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»!

21 июля в кинотеатре Формула кино в ТРЦ «Жемчужная плаза» пройдет премьерный показ семейного фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

С событий первой части прошло 2 года, на этот раз на дворе уже сентябрь 1945 года, война позади и все жители небольшой деревни, затерянной где-то во французских горах, празднуют мир. Себастьян стал страше, как и его верный друг. И оба они очень ждут, когда вернется Анджелина, но вместо девушки приходят только печальные вести. Самолет Анджелины упал и затерялся где-то в Альпах, а значит, друзьям снова пора в путь - чтобы еще раз проверить себя на прочность, найти подругу и узнать тайну, которая может изменить все.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ фильма!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга!

Детали показа:

21 июля Формула кино в ТРЦ «Жемчужная плаза» Сбор гостей и начало развлекательной программы в 12:00 Начало сеанса в 13:00

Победители:

nkso77@*** sweepee@***

Викторина окончена
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше