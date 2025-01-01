Выиграй билеты на показ фильма «Паранормальное»
Попади на закрытый пресс-показ и посмотри фантастический триллер «Паранормальное» первым!
16 и 17 июля в Омске, Ульяновске, Саратове, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске пройдут специальные показ фильма «Паранормальное».
Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ фильма!
Викторина для городов: Омск, Ульяновск, Саратов, Оренбург, Нижний Новгород и Красноярск.
Победителей определим рандомным способом утром 16 июля.
Детали показов:
ОМСК
Дата: 16.07
Время:
19:00 - сбор гостей
19:30 - начало фильма
Место проведения: КЦ «Вавилон»
КРАСНОЯРСК
Дата: 16.07
Время:
19:00 - сбор гостей
19:30 - начало фильма
Место проведения: кинотеатр «Mori cinema»
УЛЬЯНОВСК
Дата: 17.07
Время:
19:00 - сбор гостей
19:30 - начало фильма
Место проведения: кинотеатр «Мувиз»
ОРЕНБУРГ
Дата: 17.07
Время:
18:30 - сбор гостей
19:00 - начало фильма
Место проведения: кинотеатр «Синема 5 Север»
САРАТОВ
Дата: 17.07
Время:
18:30 - сбор гостей
19:00 - начало фильма
Место проведения: кинотеатр «Синема 5»
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Дата: 17.07
Время:
19:00 - сбор гостей
19:30 - начало фильма
Место проведения: кинотеатр «Синема» в ТРЦ «РИО»
