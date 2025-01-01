Меню
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на показ фильма «Паранормальное»

Выиграй билеты на показ фильма «Паранормальное»

Дата окончания викторины: 16 июля 2018 09:59
Выиграй билеты на показ фильма «Паранормальное»

Попади на закрытый пресс-показ и посмотри фантастический триллер «Паранормальное» первым!

16 и 17 июля в Омске, Ульяновске, Саратове, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске пройдут специальные показ фильма «Паранормальное».

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ фильма!

Викторина для городов: Омск, Ульяновск, Саратов, Оренбург, Нижний Новгород и Красноярск.

Победителей определим рандомным способом утром 16 июля.

Детали показов:

ОМСК

Дата: 16.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: КЦ «Вавилон»

КРАСНОЯРСК

Дата: 16.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Mori cinema»

УЛЬЯНОВСК

Дата: 17.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Мувиз»

ОРЕНБУРГ

Дата: 17.07

Время:

18:30 - сбор гостей

19:00 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Синема 5 Север»

САРАТОВ

Дата: 17.07

Время:

18:30 - сбор гостей

19:00 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Синема 5»

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Дата: 17.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Синема» в ТРЦ «РИО»

Победители:

avt-parus@***

werstak22896@***

juliya_mrr1@***

anyiu@***

kotikotivin@***

smirnovonka876@***

ylalashka@***

indir15@***

malinakras@***

lobochevskyio@***

pvlchnk69@***

vogelnameste@***

Викторина окончена
