Выиграй билеты на показ фильма «Паранормальное»

16 и 17 июля в Омске, Ульяновске, Саратове, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске пройдут специальные показ фильма «Паранормальное».

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

Детали показов:

ОМСК

Дата: 16.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: КЦ «Вавилон»

КРАСНОЯРСК

Дата: 16.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Mori cinema»

УЛЬЯНОВСК

Дата: 17.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Мувиз»

ОРЕНБУРГ

Дата: 17.07

Время:

18:30 - сбор гостей

19:00 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Синема 5 Север»

САРАТОВ

Дата: 17.07

Время:

18:30 - сбор гостей

19:00 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Синема 5»

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Дата: 17.07

Время:

19:00 - сбор гостей

19:30 - начало фильма

Место проведения: кинотеатр «Синема» в ТРЦ «РИО»

