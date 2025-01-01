Выиграй приз с символикой мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет» от WDSSPR

12 июля в прокат выходит мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет».

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой мультфильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 19 июля.

