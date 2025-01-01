Выиграй приз с символикой фильма «Сага о чудовище. Сумерки»

Меню
Дата окончания викторины: 25 июня 2018 11:59
Хочешь получить стильный блокнот в готическом стиле?

Участвуй в викторине и один из призов может стать твоим. 

21 июня в прокат выходит мрачное фэнтези Фридриха Боэма «Сага о чудовище. Сумерки».

Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй блокнот с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 25 июня.

Победители: sidr-j@***

andreeva_vera@***

alekseyhannibal@***

agusya00@***

katarina23101990@***

tema041296@***

Tanyia1991@***

bobyreva1978@***

waterman@***

marisha_sinyavina@***

Викторина окончена
