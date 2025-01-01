Выиграй билеты на открытие летнего кинотеатра «КАРО Фили» и показ комедии «Красотка на всю голову»

7 июня в 20.00 начнет работу кинотеатр «КАРО Фили» в одном из крупнейших старинных парков Москвы. Фильмом открытия станет летняя комедия «Красотка на всю голову». Перед показом гостей ждет диджей-сет от школы электронной музыки UMAKER и welcome-drink.

Прими участие в викторине и выиграй билеты на открытие кинотеатра и показ фильма «Красотка на всю голову».

Ее жизнь состояла и з бесконечных диет и занятий фитнесом. Попытка засчитана, подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову.

Викторина для жителей Москвы.

Победителей определим рандомным способом 6 июня.

Победители:

irinaya.1972@*** sunflower2611@*** vorobyova.jenya@***