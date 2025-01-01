Выиграй книгу «Во власти стихии» от компании Вольга

Меню
Дата окончания викторины: 17 июня 2018 18:23
Любишь захватывающие истории, основанные на реальных событиях? 

Участвуй в викторине и выиграй бестселлер «Во власти стихии»!

28 июня в прокат выходит приключенческая мелодрама «Во власти стихии», основанная на автобиографической книге Тами Олдхэм-Эшкрафт.

Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу-бестселлер.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 18 июня.

Победители:

otipikina@*** Tanyia1991@*** 9633068480minaev@*** eva.petina.1995@*** vasilisavasilyeva@***

