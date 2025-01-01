Выиграй билеты в Санкт-Петербургский Планетарий №1

Участвуй в викторине и выигрывай билеты в Планетарий.

24 мая в прокат выходит спин-офф космической саги Star Wars - "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории".

Попадите на борт Тысячелетнего Сокола и приготовьтесь к приключению в далекую, далекую галактику с самым обожаемым негодяем звёздных систем. Благодаря череде смелых выходок, в глубине тёмного и опасного криминальныго мира Хан Соло встречается с известным игроком Лэндо Калриссианом. Вместе они отправятся в путешествие, которое даст вселенной «Звёздных войн» одного из самых маловероятных героев.

По этому случаю разыгрываем билеты в Санкт-Петербургский Планетарий №1!

Победителей определим рандомным способом 31 мая.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

tolik-1973@*** fannyfurgang@*** star888petr@***