Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на специальный показ фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Дата окончания викторины: 2 апреля 2018 10:31
Воронеж, Ульяновск, Омск, Оренбург и Ижевск! Хотите посмотреть триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки» раньше всех?

Ответь на вопросы викторины и выиграй билеты в кино!

2 и 3 апреля в пяти городах России - Воронеже, Ульяновске, Омске, Оренбурге и Ижевске, пройдут предпремьерные показы сверхъестественного триллера «Винчестер. Дом, который построили призраки».

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй билеты на фильм.

Викторина для жителей Воронежа, Ульяновска, Омска, Оренбурга и Ижевска.

Победителей определим рандомным способом 2 апреля.

Детали показов:

Омск

Дата: 3 апреля, вторник

Начало сбора гостей: 19:00

Начало фильма: 19:30 Место: г. Омск, кинотеатр «Вавилон»

Воронеж

Дата: 3 апреля, вторник

Сбор гостей: 19:00

Начало фильма: 19:30 Место: г. Воронеж, кинотеатр «Star&Mlad»

Оренбург

Дата: 2 апреля, понедельник

Сбор гостей: 19:30

Начало фильма: 20:00 Место: г. Оренбург, кинотеатр «Кинофрэш»

Ижевск

Дата: 3 апреля, вторник

Сбор гостей: 18:30

Начало фильма: 19:00 Место: г. Ижевск, кинотеатр «Роликс»

Ульяновск

Дата: 3 апреля, вторник

Сбор гостей: 19:00

Начало фильма: 19:30 Место: г. Ульяновск, кинотеатр «Мувиз»

Победители:

Petrova_asya00@*** Sheila.82@*** Shelma_@*** ksunya09@*** lariolga93@*** werstak22896@*** Despair95@*** sanixcool@*** F.A.A.Mascot@*** walterwhitetom@***

Викторина окончена
