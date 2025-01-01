Выиграй билеты на специальный показ фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»
Воронеж, Ульяновск, Омск, Оренбург и Ижевск! Хотите посмотреть триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки» раньше всех?
Ответь на вопросы викторины и выиграй билеты в кино!
2 и 3 апреля в пяти городах России - Воронеже, Ульяновске, Омске, Оренбурге и Ижевске, пройдут предпремьерные показы сверхъестественного триллера «Винчестер. Дом, который построили призраки».
Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй билеты на фильм.
Викторина для жителей Воронежа, Ульяновска, Омска, Оренбурга и Ижевска.
Победителей определим рандомным способом 2 апреля.
Детали показов:
Омск
Дата: 3 апреля, вторник
Начало сбора гостей: 19:00
Начало фильма: 19:30 Место: г. Омск, кинотеатр «Вавилон»
Воронеж
Дата: 3 апреля, вторник
Сбор гостей: 19:00
Начало фильма: 19:30 Место: г. Воронеж, кинотеатр «Star&Mlad»
Оренбург
Дата: 2 апреля, понедельник
Сбор гостей: 19:30
Начало фильма: 20:00 Место: г. Оренбург, кинотеатр «Кинофрэш»
Ижевск
Дата: 3 апреля, вторник
Сбор гостей: 18:30
Начало фильма: 19:00 Место: г. Ижевск, кинотеатр «Роликс»
Ульяновск
Дата: 3 апреля, вторник
Сбор гостей: 19:00
Начало фильма: 19:30 Место: г. Ульяновск, кинотеатр «Мувиз»
Победители:
Petrova_asya00@*** Sheila.82@*** Shelma_@*** ksunya09@*** lariolga93@*** werstak22896@*** Despair95@*** sanixcool@*** F.A.A.Mascot@*** walterwhitetom@***