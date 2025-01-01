Выиграй приз с символикой фильма «Излом времени» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 26 марта 2018 10:38
Хочешь выиграть стильные призы к фильму «Излом времени» - футболки, кепки, часы, брелоки и многое другое?

Участвуй в викторине, ищи результаты на сайте!

8 марта в прокат вышло фэнтезийное приключение «Излом времени» от студии Disney.

Юная Мэг вместе с младшим братом и школьным приятелем решает отправиться на поиски своего отца, учёного-физика, пропавшего в ходе научного эксперимента. Найти его предстоит не в привычном мире, а в таинственных изломах времени и пространства, где понятие реальности относительно и ничему нельзя верить! Выбраться из фантастических миров и победить тьму, которая распространяется по вселенной, можно, только изучив себя и приняв свои недостатки.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Излом времени».

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 26 марта.

Победители:

pochtakavkaz@***

leon1712@***

jw.smolensk@***

elxdm@***

finn353@***

olegdrogach@***

sweetytwetty78@***

Викторина окончена
