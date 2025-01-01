Выиграй приз с символикой фильма «Излом времени» от WDSSPR
Хочешь выиграть стильные призы к фильму «Излом времени» - футболки, кепки, часы, брелоки и многое другое?
Участвуй в викторине, ищи результаты на сайте!
8 марта в прокат вышло фэнтезийное приключение «Излом времени» от студии Disney.
Юная Мэг вместе с младшим братом и школьным приятелем решает отправиться на поиски своего отца, учёного-физика, пропавшего в ходе научного эксперимента. Найти его предстоит не в привычном мире, а в таинственных изломах времени и пространства, где понятие реальности относительно и ничему нельзя верить! Выбраться из фантастических миров и победить тьму, которая распространяется по вселенной, можно, только изучив себя и приняв свои недостатки.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Излом времени».
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 26 марта.
Победители:
pochtakavkaz@***
leon1712@***
jw.smolensk@***
elxdm@***
finn353@***
olegdrogach@***
sweetytwetty78@***