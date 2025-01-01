Выиграй приз с символикой фильма «Кролик Питер» от WDSSPR

Скорее отвечай на вопросы и жди подведения итогов!

Хочешь выиграть умопомрачительно милый блокнотик и ручку-морковку с символикой фильма «Кролик Питер»?

22 марта в прокат выходит озорное семейное приключение «Кролик Питер».

Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 26 марта.

Победители:

Robert9vw@*** kek1001sonja@*** Geost0rm2017@***