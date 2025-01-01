Выиграй приз с символикой фильма «Кролик Питер» от WDSSPR
Хочешь выиграть умопомрачительно милый блокнотик и ручку-морковку с символикой фильма «Кролик Питер»?
Скорее отвечай на вопросы и жди подведения итогов!
22 марта в прокат выходит озорное семейное приключение «Кролик Питер».
Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 26 марта.
Победители:
Robert9vw@*** kek1001sonja@*** Geost0rm2017@***
Викторина окончена