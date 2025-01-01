Выиграй приз с символикой мультфильма «Шерлок Гномс»

Меню
Дата окончания викторины: 19 марта 2018 11:14
Хочешь выиграть оригинальные призы к мультфильму «Шерлок Гномс»?

Отвечай на вопросы викторины и получай подарки: сумку-раскраску с маркерами и набор садовода!

15 марта в прокат выходит мультфильм «Шерлок Гномс».

Очаровательные герои мультфильма ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА возвращаются на большие экраны! Их ждет новое захватывающее приключение – теперь в огромном Лондоне. Когда Гномео и Джульетта с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота – подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре герои узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… ШЕРЛОК ГНОМС. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой мультфильма.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 19 марта.

Победители:

eb2012@*** Sgib11@*** Kotovsk_roman@*** masyanatasya@*** dimas14petr@***

Викторина окончена
