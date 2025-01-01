Выиграй приз с символикой мультфильма «Шерлок Гномс»
Хочешь выиграть оригинальные призы к мультфильму «Шерлок Гномс»?
Отвечай на вопросы викторины и получай подарки: сумку-раскраску с маркерами и набор садовода!
15 марта в прокат выходит мультфильм «Шерлок Гномс».
Очаровательные герои мультфильма ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА возвращаются на большие экраны! Их ждет новое захватывающее приключение – теперь в огромном Лондоне. Когда Гномео и Джульетта с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота – подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре герои узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… ШЕРЛОК ГНОМС. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой мультфильма.
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 19 марта.
Победители:
eb2012@*** Sgib11@*** Kotovsk_roman@*** masyanatasya@*** dimas14petr@***