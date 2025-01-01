Выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка» от издательства Эксмо

Сложно найти человека, который не смотрел мультики компании Pixar. Детей они веселят, учат не сдаваться, преодолевать любые трудности и тому, что вместе с друзьями можно перевернуть мир и спасти любое количество принцесс. Удивительно, что взрослых мультики Pixar учат тому же. Профессионалы этой компании умеют обращаться к ребенку внутри каждого из нас.

Книг о работе Pixar выпущено прилично, однако выходит первое издание, которое полностью, без купюр описывает, как крошечная рекламная студия превратилась в гиганта индустрии. Сделали это не супергерои, а живые люди, такие как автор книги — Лоуренс Леви, первый финансовый директор Pixar, 12 лет руководивший компанией.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу Лоуренса Леви «Pixar.Перезагрузка».

Викторина для жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 12 марта.

Победители:

Safary-86@***

Zwetylik@***

marirem.2411@***