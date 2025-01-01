Выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка» от издательства Эксмо
Хочешь узнать вдохновляющую историю легендарной компании Pixar?
Ответь на вопросы викторины и выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка».
Сложно найти человека, который не смотрел мультики компании Pixar. Детей они веселят, учат не сдаваться, преодолевать любые трудности и тому, что вместе с друзьями можно перевернуть мир и спасти любое количество принцесс. Удивительно, что взрослых мультики Pixar учат тому же. Профессионалы этой компании умеют обращаться к ребенку внутри каждого из нас.
Книг о работе Pixar выпущено прилично, однако выходит первое издание, которое полностью, без купюр описывает, как крошечная рекламная студия превратилась в гиганта индустрии. Сделали это не супергерои, а живые люди, такие как автор книги — Лоуренс Леви, первый финансовый директор Pixar, 12 лет руководивший компанией.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу Лоуренса Леви «Pixar.Перезагрузка».
Викторина для жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 12 марта.
Победители:
Safary-86@***
Zwetylik@***
marirem.2411@***