Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка» от издательства Эксмо

Выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка» от издательства Эксмо

Дата окончания викторины: 12 марта 2018 11:59
Выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка» от издательства Эксмо

Хочешь узнать вдохновляющую историю легендарной компании Pixar?

Ответь на вопросы викторины и выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка».

 

Сложно найти человека, который не смотрел мультики компании Pixar. Детей они веселят, учат не сдаваться, преодолевать любые трудности и тому, что вместе с друзьями можно перевернуть мир и спасти любое количество принцесс. Удивительно, что взрослых мультики Pixar учат тому же. Профессионалы этой компании умеют обращаться к ребенку внутри каждого из нас.

Книг о работе Pixar выпущено прилично, однако выходит первое издание, которое полностью, без купюр описывает, как крошечная рекламная студия превратилась в гиганта индустрии. Сделали это не супергерои, а живые люди, такие как автор книги — Лоуренс Леви, первый финансовый директор Pixar, 12 лет руководивший компанией.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу Лоуренса Леви «Pixar.Перезагрузка».

Викторина для жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 12 марта.

Выиграй книгу «Pixar.Перезагрузка» от издательства Эксмо

Победители:

Safary-86@***

Zwetylik@***

marirem.2411@***

Викторина окончена
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше