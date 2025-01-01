Выиграй приз с символикой фильма «Лёд» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 21 февраля 2018 13:13
14 февраля в прокат выходит романтическая драма «Лёд» с Александром Петровым в главной роли.

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Лёд».

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 21 февраля.

Победители:

korolewa.elenka@***;

sil25@***;

dmitry.wall-e@***;

produman3434@***

Викторина окончена
