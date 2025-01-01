Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Охота на воров» от MEGOGO Distribution

Выиграй приз с символикой фильма «Охота на воров» от MEGOGO Distribution

Дата окончания викторины: 12 февраля 2018 10:26
Выиграй приз с символикой фильма «Охота на воров» от MEGOGO Distribution

8 февраля в прокат выходит криминальный экшн «Охота на воров».

Большой Ник – начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся.

Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма: шарф-маску.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 12 февраля.

Выиграй приз с символикой фильма «Охота на воров» от MEGOGO Distribution

Победители:

meincloud228@***

dmitry.wall-e@***

venfgerTer@***

Викторина окончена
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше