Выиграй приз с символикой фильма «Охота на воров» от MEGOGO Distribution

8 февраля в прокат выходит криминальный экшн «Охота на воров».

Большой Ник – начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся.

Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма: шарф-маску.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 12 февраля.

Победители:

meincloud228@***

dmitry.wall-e@***

venfgerTer@***