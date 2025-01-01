Выиграй приз с символикой фильма «Охота на воров» от MEGOGO Distribution
8 февраля в прокат выходит криминальный экшн «Охота на воров».
Большой Ник – начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся.
Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма: шарф-маску.
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 12 февраля.
