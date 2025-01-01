Выиграй приз с символикой фильма «Астрал 4: Последний ключ» от WDSSPR
18 января в прокат выходит фильм ужасов «Астрал 4: Последний ключ».
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй настольную игру с символикой фильма!
Победителей определим рандомным способом 15 января.
В викторине могут участвовать все жители РФ.
Победители:
katya-2401@***
nekoblack.87@***
kontorovoleg@***
Викторина окончена