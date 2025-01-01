Выиграй приз с символикой фильма «Санта и компания» от MEGOGO

14 декабря в прокат выходит французская новогодняя комедия «Санта и компания».

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто не признает в нем самого главного в мире волшебника…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Санта и компания» - рамку для фотографий.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 19 декабря.

Победители:

ksenia180297@*** protachikpetr@*** 1verner0444@*** katerinocean@***