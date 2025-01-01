Выиграй приз с символикой фильма «Джуманджи: Зов Джунглей» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 13 декабря 2017 10:01
21 декабря в прокат выходит приключенческий фильм «Джуманджи: Зов Джунглей»

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж – в коротышку, модница и красавица Беттани – в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма Джуманджи: Зов джунглей – брелок-компас и флягу.

Победителей определим рандомным способом 13 декабря.

Викторина для всех жителей РФ.

Победители:

artem.ivanov9616@*** irishkalipetsk@*** marijka_ch@*** 89270333492@*** andreychikova098@***

Викторина окончена
