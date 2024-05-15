Меню
Сколько серий в 6 сезоне "По законам военного времени"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 мая 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

В рамках 6 сезона популярного военного сериала «По законам военного времени» вышло 8 серий. Премьера первого эпизода состоялась на Первом канале 24 апреля 2023 года, тогда как финал сезона вышел 4 мая 2023 года.

Осень 1941 года в Ростове-на-Дону. Светлана Елагина, вместе с Федоренко и её давним другом Шиловым, который работает военным юристом, оказывается в городе. Они сталкиваются с первой оккупацией Ростова и присоединяются к партизанскому движению. Им предстоит провести расследования в экстремальных условиях: вычислить предателя-доносчика, разоблачить шпиона-связиста, пресечь диверсионные акты противника, раскрыть новое убийство. Всё это лишь малая часть задач, стоящих перед Елагиной в Ростове. Шестой сезон известного детективного сериала "По законам военного времени" доступен для просмотра онлайн.

По законам военного времени
По законам военного времени военный, детектив, драма
2016, Россия/Украина
6.0
