Сколько серий в 6 сезоне "По законам военного времени"?

В рамках 6 сезона популярного военного сериала «По законам военного времени» вышло 8 серий. Премьера первого эпизода состоялась на Первом канале 24 апреля 2023 года, тогда как финал сезона вышел 4 мая 2023 года.
Осень 1941 года в Ростове-на-Дону. Светлана Елагина, вместе с Федоренко и её давним другом Шиловым, который работает военным юристом, оказывается в городе. Они сталкиваются с первой оккупацией Ростова и присоединяются к партизанскому движению. Им предстоит провести расследования в экстремальных условиях: вычислить предателя-доносчика, разоблачить шпиона-связиста, пресечь диверсионные акты противника, раскрыть новое убийство. Всё это лишь малая часть задач, стоящих перед Елагиной в Ростове. Шестой сезон известного детективного сериала "По законам военного времени" доступен для просмотра онлайн.
