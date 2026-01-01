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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Эдвард Чэнь
Edward Chen
Киноафиша
Персоны
Эдвард Чэнь
Эдвард Чэнь
Edward Chen
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Первый иней
(2025)
6.3
Crossing a Dawn
(2026)
0.0
Леди Свобода
(2026)
Фильмография Эдвард Чэнь
Леди Свобода
драма, мелодрама
2026, Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Crossing a Dawn
Crossing A Dawn
комедия, драма, мелодрама
2026, Китай
Смотреть трейлер
8.2
Первый иней
мелодрама, дорама
2025, Китай
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