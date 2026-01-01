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Эдвард Чэнь Edward Chen
Киноафиша Персоны Эдвард Чэнь

Эдвард Чэнь

Edward Chen

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Первый иней 8.2
Первый иней (2025)
Crossing a Dawn 6.3
Crossing a Dawn (2026)
Леди Свобода 0.0
Леди Свобода (2026)

Фильмография Эдвард Чэнь

Леди Свобода
Леди Свобода
драма, мелодрама 2026, Китай
Crossing a Dawn 6.3
Crossing a Dawn Crossing A Dawn
комедия, драма, мелодрама 2026, Китай
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Первый иней 8.2
Первый иней
мелодрама, дорама 2025, Китай
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