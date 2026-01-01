Эдвард Чэнь

До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР

С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку

Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки

«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей

Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»

Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»