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Эдуард Мартенц
Eduard Martens
Киноафиша
Персоны
Эдуард Мартенц
Эдуард Мартенц
Eduard Martens
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Семь вёрст до рассвета
(2025)
Фильмография Эдуард Мартенц
7.2
Семь вёрст до рассвета
Sem vyorst do rassveta
драма, военный, исторический
2025, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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