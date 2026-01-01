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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Марсио Де Паула
Márcio De Paula
Киноафиша
Персоны
Марсио Де Паула
Марсио Де Паула
Márcio De Paula
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Секретный агент
(2025)
Фильмография Марсио Де Паула
7.5
Секретный агент
O Agente Secreto
драма, триллер
2025, Бразилия / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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