Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсио Де Паула
Марсио Де Паула Márcio De Paula
Киноафиша Персоны Марсио Де Паула

Марсио Де Паула

Márcio De Paula

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Секретный агент 7.5
Секретный агент (2025)

Фильмография Марсио Де Паула

Секретный агент 7.5
Секретный агент O Agente Secreto
драма, триллер 2025, Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6
Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»
Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
Мундир видели, лицо знакомое — а фильм вспомните? Тест на советское кино, где 6 из 6 набирают единицы
3 мини-сериала с 7.3+ на IMDb просто созданы для выходных: №2 «начала смотреть и не смогла остановиться»
Думали, «Майор Гром» любят только в России? А ведь от нашего ответа Marvel в восторге Джеки Чан
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше