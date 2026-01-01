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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Марк Васконселос
Mark Vasconcellos
Киноафиша
Персоны
Марк Васконселос
Марк Васконселос
Mark Vasconcellos
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
4.8
Прототип
(2022)
0.0
Бороуз
(2026)
Фильмография Марк Васконселос
Бороуз
фантастика, триллер
2026, США
4.8
Прототип
The Prototype
фантастика, боевик, триллер
2022, Италия / США
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