О персоне
Фильмография
Александра Новгородова
Александра Новгородова
Александра Новгородова
Дата рождения
27 февраля 2005
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Малыш
(2026)
Билеты
Фильмография Александра Новгородова
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
2026
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
