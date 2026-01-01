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Фильмография
Эфье Падденберг
Eefje Paddenberg
Киноафиша
Персоны
Эфье Падденберг
Эфье Падденберг
Eefje Paddenberg
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.6
Фуксия – маленькая ведьма
(2010)
0.0
Один из нас
(2024)
Фильмография Эфье Падденберг
Один из нас
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2024, Нидерланды
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Фуксия – маленькая ведьма
Foeksia de miniheks
семейный, фэнтези
2010, Нидерланды
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