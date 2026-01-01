Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Ли Джэ-джун
Lee Jae-joon
Киноафиша
Персоны
Ли Джэ-джун
Ли Джэ-джун
Lee Jae-joon
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
0.0
Я украла первую ночь главного героя!
(2025)
0.0
История неудачников
(2025)
Фильмография Ли Джэ-джун
Я украла первую ночь главного героя!
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
История неудачников
мелодрама, комедия, дорама
2025, Южная Корея
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