После смерти отца Аяру впала в депрессию и, казалось, потеряла себя. Когда её мать и брат увидели, что она пристрастилась к азартным играм и пошла по его стопам, они отвезли её на ферму, которую основал отец в деревне. Аяру привыкла к мирной атмосфере деревни и начала активно возрождать её. Девушка, которая раньше была замкнутой и жила только в своём мире, начала получать удовольствие от жизни. Одной из главных причин этого была любовь. Отношения между ней и Чингизом, её личным водителем на ферме, начались со ссоры, но со временем переросли в нежное чувство. Чингиз договорился о свадьбе с Нуршат, девушкой из деревни, и уже назначил дату. Нуршат, дочь богатого и влиятельного человека, не из тех, кто легко отдаёт свою любовь. Поступит ли Чингиз трусливо и предаст свои чувства, или же она уедет из страны и присоединится к своему возлюбленному Аяру? Итак, Аяру ждёт приключение в деревне, куда она отправилась в поисках покоя. «Ставки» здесь слишком высоки...