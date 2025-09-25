Меню
Постер фильма Таинственная девушка
1 постер
Таинственная девушка

Таинственная девушка

Жұмбақ қыз
О фильме

После смерти отца Аяру впала в депрессию и, казалось, потеряла себя. Когда её мать и брат увидели, что она пристрастилась к азартным играм и пошла по его стопам, они отвезли её на ферму, которую основал отец в деревне. Аяру привыкла к мирной атмосфере деревни и начала активно возрождать её. Девушка, которая раньше была замкнутой и жила только в своём мире, начала получать удовольствие от жизни. Одной из главных причин этого была любовь. Отношения между ней и Чингизом, её личным водителем на ферме, начались со ссоры, но со временем переросли в нежное чувство. Чингиз договорился о свадьбе с Нуршат, девушкой из деревни, и уже назначил дату. Нуршат, дочь богатого и влиятельного человека, не из тех, кто легко отдаёт свою любовь. Поступит ли Чингиз трусливо и предаст свои чувства, или же она уедет из страны и присоединится к своему возлюбленному Аяру? Итак, Аяру ждёт приключение в деревне, куда она отправилась в поисках покоя. «Ставки» здесь слишком высоки...

Таинственная девушка - трейлер
Таинственная девушка  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 сентября 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Казахстан 16+
Режиссер
Максат Оспанов
В ролях
Рахат Акнур
Куаныш Кудайберген
Меруерт Кульсартова
Акерке Арыс
Нурдаулет Шертим
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Отзывы о фильме
Трейлеры фильма
Таинственная девушка - трейлер
Таинственная девушка Трейлер
