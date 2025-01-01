Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клаудио Мартинес Бель
Клаудио Мартинес Бель Claudio Martínez Bel
Киноафиша Персоны Клаудио Мартинес Бель

Клаудио Мартинес Бель

Claudio Martínez Bel

Популярные фильмы

Этернавт 0.0
Этернавт (2025)

Фильмография Клаудио Мартинес Бель

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Этернавт
Этернавт
драма, боевик, фантастика 2025, Аргентина/США
Уже небось забыли, чем закончилась первая часть 2 сезона «Уэнсдей»? Освежаем память перед 3 сентября
Почему «Первый отдел» не назвали, например, «Следственным комитетом»? Создатели объяснили задумку
Красный и синий цвета вам о чем-нибудь говорят? Нолан спрятал в «Доводе» подсказку, без которой фильм невозможно понять
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше