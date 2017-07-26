Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Пинаев
Киноафиша
Персоны
Александр Пинаев
Александр Пинаев
Дата рождения
26 июля 2017
Возраст
8 лет
Знак зодиака
Лев
Популярные фильмы
0.0
Одни дома
(2025)
Фильмография Александр Пинаев
Жанр
Все
Комедия
Семейный
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Одни дома
комедия, семейный
2025, Россия
Второй сезон «Любопытной Варвары» на подходе: где снимали новые серии и какие локации увидят зрители
Хотите увидеть продолжение «Киберслава» первыми? Придется отправиться туда, где соберутся фанаты комиксов и игр
В 7 серии сериала «Чужой: Земля» грубо нарушили канон, поддерживающийся десятилетиями: касается ксеноморфов
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667