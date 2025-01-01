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Кимин Ким
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Кимин Ким

Дата рождения
28 октября 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион

Биография Кимина Кима

Ким Кимин — артист балета, премьер Мариинского театра. Родился 28 октября 1992 года в Сеуле.

С 10 лет занимался балетом, обучался в Корейском государственном университете искусств у педагогов из России. В 2011 году стал стажёром Мариинского театра, с 2012 — солист, с 2015 — премьер.

Исполнял ведущие партии в «Корсаре», «Баядерке», «Жизели» и других балетах на сценах Парижской оперы, Американского театра балета и Венской оперы. Участвовал в международных фестивалях, творческих вечерах и гала-концертах. Лауреат международных конкурсов артистов балета.

Фильмография Кимина Кима

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