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Medet Amanbayev
Medet Amanbayev
Kinoafisha
Persons
Medet Amanbayev
Medet Amanbayev
Medet Amanbayev
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
7.2
Patrul'. Posledniy prikaz
(2025)
4.7
Patrul. Missiya Tambi
(2025)
0.0
Shabashniki
(2023)
Filmography
7.2
Patrul'. Posledniy prikaz
Patrul'. Posledniy prikaz
Comedy
2025, Kazakhstan
Watch trailer
4.7
Patrul. Missiya Tambi
Patrul. Missiya Tambi
Comedy
2025, Kazakhstan
Watch trailer
Shabashniki
Drama, Comedy, Crime
2023, Kazakhstan
Ayaz aғa
Comedy
2023, Kazakhstan
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