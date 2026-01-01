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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мэгги Росвэлл
Maggie Roswell
Киноафиша
Персоны
Мэгги Росвэлл
Мэгги Росвэлл
Maggie Roswell
Дата рождения
14 февраля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.7
Симпсоны
(1989)
0.0
Симпсоны в кино 2
(2027)
Фильмография Мэгги Росвэлл
Симпсоны в кино 2
The Simpsons Movie 2
анимация, комедия, семейный
2027, США
8.7
Симпсоны
комедия, семейный
1989, США
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