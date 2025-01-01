Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Джереми Джордан
Jeremy Jordan
Киноафиша
Персоны
Джереми Джордан
Джереми Джордан
Jeremy Jordan
Дата рождения
19 сентября 1973
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хэммонд, Индиана, США
Популярные фильмы
5.9
Нецелованная
(1999)
Фильмография Джереми Джордан
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1999
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.9
Нецелованная
Never Been Kissed
комедия, мелодрама
1999, США
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667