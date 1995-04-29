Виктория Синицина

Виктория Александровна Синицина — российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр.
Родилась 29 апреля 1995 года в Москве.
Выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. Вместе они — серебряные и бронзовые призёры Олимпийских игр (2022), чемпионы мира (2021), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России. Ранее каталась в паре с Русланом Жиганшиным. Заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Дружбы.