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Виктория Синицина Victoria Sinitsina
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Виктория Синицина

Victoria Sinitsina

Дата рождения
29 апреля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Рост
167 см

Биография Виктории Синициной

Виктория Александровна Синицина — российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр.
Родилась 29 апреля 1995 года в Москве.

Выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. Вместе они — серебряные и бронзовые призёры Олимпийских игр (2022), чемпионы мира (2021), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России. Ранее каталась в паре с Русланом Жиганшиным. Заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Дружбы.

Фильмография Виктории Синициной

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