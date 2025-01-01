Шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге

Татьяна Навка, признанный лидер и новатор в мире ледового шоу, на протяжении почти десяти лет радует зрителей своими постановками, которые становятся мировыми трендами. С командой Navka Show она установила новые стандарты качества, продемонстрировав высокий уровень технического и художественного мастерства.

В юбилейный год Татьяна представляет в Петербурге совершенно новую программу «Больше, чем шоу». На сцене Дворца спорта «Юбилейный» выступят не только сама Татьяна, но и знаменитые фигуристы, олимпийские чемпионы, партнёры и друзья. Творческий вечер обещает быть полным сюрпризов и ярких моментов.

Звёздный состав

В юбилейном шоу примут участие звёзды мирового фигурного катания и многократные чемпионы: Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и многие другие. Легендарные номера, такие как «Кармен» и «Не отрекаются, любя», заживут на льду новой жизнью, исполненные именитыми фигуристами.

Особенное представление

«Для меня Санкт-Петербург - особенный город, и я с нетерпением жду возможности вновь выступить перед поклонниками фигурного катания в северной столице. В эту постановку о моём спортивном и творческом пути вложено столько труда, души и искренней любви, что мы приняли решение вновь выйти на лёд, чтобы подарить это представление зрителям Санкт-Петербурга», - говорит Татьяна Навка.

«Больше, чем шоу» - это реальная история, рассказанная лучшими фигуристами и артистами. Гостей «Юбилейного» ждёт незабываемое аудиовизуальное представление с эффектными номерами фигуристов, волшебной хореографией и масштабными декорациями с использованием новейших 3D-технологий.

Полезная информация

Длительность шоу составляет 2 часа с антрактом. Дети до 3 лет могут посещать выступление бесплатно, сидя на коленях у родителей. Билеты для детей старше 3 лет необходимо приобретать отдельно.

Не упустите возможность стать свидетелями этого уникального ледового шоу, которое пройдет 14 и 15 ноября в Санкт-Петербурге!