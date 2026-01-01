Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Никита Кацалапов
Киноафиша Персоны Никита Кацалапов

Никита Кацалапов

Дата рождения
10 июля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак

Биография Никиты Кацалапова

Никита Геннадьевич Кацалапов — российский фигурист, выступающий в танцах на льду. Родился 10 июля 1991 года в Москве, СССР. Заслуженный мастер спорта России (2014).

Выступал в танцевальных дуэтах:

С Еленой Ильиных (до 2014 года):

  • Олимпийский чемпион в командных соревнованиях (Сочи, 2014)

  • Бронзовый призёр Олимпийских игр в танцах на льду (2014)

  • Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2013, 2014)

  • Бронзовый призёр чемпионата Европы (2012)

  • Трёхкратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2013, 2014)

  • Чемпион мира среди юниоров (2010)

С Викторией Синициной (с 2014 года):

  • Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду (Пекин, 2022)

  • Бронзовый призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2022)

  • Чемпион мира (2021)

  • Двукратный чемпион Европы (2020, 2022)

  • Серебряный призёр чемпионата мира (2019)

  • Серебряный призёр финала Гран-при (2018)

  • Бронзовый призёр командного чемпионата мира (2019)

  • Победитель командного чемпионата мира (2021)

  • Двукратный чемпион России (2019, 2020)

Спектакли Никиты Кацалапова
Юбилейное шоу Татьяны Навки
0+

Юбилейное шоу Татьяны Навки

Информация
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше