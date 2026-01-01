Никита Кацалапов

Никита Геннадьевич Кацалапов — российский фигурист, выступающий в танцах на льду. Родился 10 июля 1991 года в Москве, СССР. Заслуженный мастер спорта России (2014).
Выступал в танцевальных дуэтах:
С Еленой Ильиных (до 2014 года):
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях (Сочи, 2014)
Бронзовый призёр Олимпийских игр в танцах на льду (2014)
Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2013, 2014)
Бронзовый призёр чемпионата Европы (2012)
Трёхкратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2013, 2014)
Чемпион мира среди юниоров (2010)
С Викторией Синициной (с 2014 года):
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду (Пекин, 2022)
Бронзовый призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2022)
Чемпион мира (2021)
Двукратный чемпион Европы (2020, 2022)
Серебряный призёр чемпионата мира (2019)
Серебряный призёр финала Гран-при (2018)
Бронзовый призёр командного чемпионата мира (2019)
Победитель командного чемпионата мира (2021)
Двукратный чемпион России (2019, 2020)