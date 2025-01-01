Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майкл Голдман Michael Goldman
Киноафиша Персоны Майкл Голдман

Майкл Голдман

Michael Goldman

Популярные фильмы

Хищные твари 6.9
Хищные твари (2025)

Фильмография Майкл Голдман

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Хищные твари 6.9
Хищные твари Dangerous Animals
ужасы, триллер 2025, Австралия
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше