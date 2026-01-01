Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аеша Мансур
Ayesha Mansur Gonsalves
Аеша Мансур
Аеша Мансур
Ayesha Mansur Gonsalves
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Сен-Пьер
(2025)
Фильмография Аеша Мансур
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
6.7
Сен-Пьер
драма, криминал
2025, Канада
