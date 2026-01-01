Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Юрий Вершинин
Yury Vershinin
Киноафиша
Персоны
Юрий Вершинин
Юрий Вершинин
Yury Vershinin
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Ровесник
(2024)
Фильмография Юрий Вершинин
7.1
Ровесник
Rovesnik
драма
2024, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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