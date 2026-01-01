Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Адам Коллинз
Adam Collins
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Убежище
(2026)
Билеты
5.7
Союз
(2024)
3.8
Вне закона
(2018)
Фильмография Адам Коллинз
Жанр
Все
Боевик
Триллер
Год
Все
2026
2024
2018
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
Режиссер
1
Сценарист
1
7.5
Убежище
Shelter
боевик, триллер
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
5.7
Союз
The Union
боевик, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
3.8
Вне закона
Outlawed
боевик
2018, Великобритания
