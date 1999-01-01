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Ишана Шьямалан
Ishana Shyamalan
Киноафиша
Персоны
Ишана Шьямалан
Ишана Шьямалан
Ishana Shyamalan
Дата рождения
1 января 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
6.8
Дом с прислугой
(2019)
6.1
Смотрители
(2024)
Фильмография Ишана Шьямалан
Жанр
Все
Детектив
Драма
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2019
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Режиссер
2
Сценарист
2
Продюсер
1
6.1
Смотрители
The Watchers
фэнтези, ужасы, детектив
2024, США
Смотреть трейлер
6.8
Дом с прислугой
драма, ужасы, триллер
2019, США
Новости о Ишана Шьямалан
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