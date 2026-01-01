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Мишель Керьаш
Samia Kerbash
Киноафиша
Персоны
Мишель Керьаш
Мишель Керьаш
Samia Kerbash
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Битва за Алжир
(1966)
Фильмография Мишель Керьаш
8.1
Битва за Алжир
La battaglia di Algeri
драма, военный
1966, Италия / Алжир
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