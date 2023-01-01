Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ахмед Абдель-Салам
Ахмед Абдель-Салам Achmed Abdel-Salam
Киноафиша Персоны Ахмед Абдель-Салам

Ахмед Абдель-Салам

Achmed Abdel-Salam

Дата рождения
29 апреля 1983
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Вена, Австрия

Популярные фильмы

Заклятье. Дом тьмы
Заклятье. Дом тьмы (2023)
5.1666665

Фильмография Ахмед Абдель-Салам

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Режиссер 1
Заклятье. Дом тьмы 5.2
Заклятье. Дом тьмы Heimsuchung
ужасы 2023, Австрия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App