Сара Серрайокко
Награды и номинации Сара Серрайокко
Sara Serraiocco
О персоне
Фильмография
Награды
Венецианский кинофестиваль 2016
Best Actress
Победитель
Берлинале 2016
EFP Падающая звезда
Победитель
